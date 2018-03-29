Депутаты Южного Урала утвердили законопроект о региональной потребительской корзине на 2018-2020 годы

Депутаты ЗСО Южного Урала утвердили законопроект о потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Потребительская корзина оставлена без изменений по составу и объему.

Так, на одного человека трудоспособного населения в год предусмотрено 132 кг хлебных продуктов, 87,8 кг картофеля, 115,2 кг овощей и бахчевых, 60 кг фруктов, 63,8 кг мясопродуктов, 20 кг рыбопродуктов и 254,8 кг молокопродуктов. Детская потребительская корзина отличается от взрослой количеством фруктов (118,1 кг) и молочных продуктов (359,9 кг).

По словам главы Минэкономразвития региона Сергея Смольникова, до 1 июля от трехсторонней комиссии поступят предложения по корректировке корзины.

Челябинские депутаты рекомендовали чиновникам учитывать при ее разработке региональные особенности.