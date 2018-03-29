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Новости
29.03.2018 10:46 Мск (12:46 Екб)
экономика | Центральный ФО
Петр Фрадков может возглавить "Промсвязьбанк" уже в апреле
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промсвязьбанк филиал (2012) | Фото:промсвязьбанк

Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков возглавит "Промсвязьбанк" в апреле. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.
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По его словам, найден способ сделать Фрадкова руководителем банка "уже сейчас". "При этом очевидно, что президентом или как там по уставу написано, он будет избираться после проведения собрания акционеров. Я не хочу называть конкретную юридическую формулировку, но мы придумали, как дать ему все бразды правления и ЦБ ее реализует… Я думаю, что в апреле, в течение буквально очень короткого времени, он станет фактическим руководителем", - прокомментировал Моисеев.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому будет "национализирован" проблемный "Промсвязьбанк". Подписанный закон разрешает правительству России принять в казну все обыкновенные акции "Промсвязьбанка" от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд руб.

На базе банка братьев Ананьевых, которые являлись его владельцами, власти планируют создать кредитную организацию для оборонных заказов.

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29.03.2018 10:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


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Петр Фрадков может возглавить "Промсвязьбанк" уже в апреле
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