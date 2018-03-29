Махинации с бюджетом. На Южном Урале чиновник, депутат и еще два человека подозреваются в получении взятки

В Миассе сотрудник администрации города, депутат городского Совета депутатов, эксперт и местный житель подозреваются в получении взятки, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в прошлом году подозреваемые приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

За данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.