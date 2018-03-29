Губернатор Тверской области отказался принимать в регионе столичный мусор

Власти Тверской области отвергли идею Москвы строить мусорные полигоны в их регионе. Губернатор региона Игорь Руденя объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, передает РБК.

По словам гендиректора АО "МосводоканалНИИпроекта", которое принадлежит правительству Москвы, Михаила Степанова, Москва готова использовать Тверскую область для создания там мусорных полигонов, поскольку "это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест". Однако местные власти, а также жители области выступают против такой инициативы, отметил Степанов.

В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что губернатор Игорь Руденя счел это вопросом "экологической безопасности региона". "Важно, чтобы муниципальные власти и администраторы, которые сейчас выполняют свои обязанности в этом секторе, четко понимали, что это не бизнес для них. К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории", - заявил тверской губернатор.

Руденя сообщил, что с 1 января 2019 года в Тверской области заработает региональный оператор по сбору, утилизации и обезвреживанию ТБО. Компания будет государственной, а все мусорные полигоны перейдут в областную собственность, заявил он.

С 2013 года в Московской области области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов. Четыре из них – в 2017 году, после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Кроме того, в этом году в Подмосковье должны быть закрыты еще три полигона. Это спровоцировало коллапс в некоторых районах Подмосковья. Лишившись возможности пользоваться услугами свалок, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса или вовсе не вывозили мусор из населенных пунктов.

После того как подмосковные чиновники закрыли большинство свалок, Москва была вынуждена искать места для захоронения мусора. По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ столицы Константина Пивоварова, московские компании - операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но им не дали ни одного участка.



Напомним, протесты против мусорных полигонов охватили уже несколько районов Подмосковья - Волоколамск, Коломну. Митинги в Волоколамске уже привели к отставке главы района Евгения Гаврилова, а губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что город задышит свободно к середине июня.