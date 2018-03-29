В Тобольском районе в день национального траура работники культуры провели банкет

В Тобольском районе чиновники получили выговор за банкет в честь дня работника культуры, который прошел в день национального траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил глава района Юрий Батт.

Выговор получила директор районного центра культуры Римма Бизина, а также начальник отдела культуры администрации района и профильный заместитель по социальным вопросам. Праздник состоялся в одном из ресторанов Тобольска. Видео с мероприятия в социальных сетях опубликовал очевидец. По словам работников культуры, они пытались договориться о переносе банкета, но сотрудники ресторана не пошли им навстречу. В ресторане эти заявления опровергают.

"На банкете не было чиновников, которые работают во властной структуре. Там был директор центра культуры и работники центра культуры. Никакой пляски на костях не было. Мероприятие было запланировано, и на свой страх и риск или из-за недостатка совести, они решили этот праздник все-таки провести. За то, что директор центра культуры допустила такие действия, она и получила выговор. Также выговор и внушение о недопустимости таких действий получили начальник отдела культуры и профильный заместитель по социальным вопросам. На сегодняшний день экономическая составляющая этого поступка не столько важна, сколько моральная", - прокомментировал инцидент Юрий Батт.

Также глава района объяснил, почему в день траура на здании администрации не был приспущен флаг.

"В такую погоду флаг можно спустить только с помощью альпинистов. С чердака они не спускаются. Альпинисты, с которыми у нас заключен договор, не смогли работать в тот день. Мы оборудовали в холле администрации определенное место, где поставили свечи, и другие атрибуты", - сообщил глава района.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек.