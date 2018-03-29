Южноуральская казна пополнилась почти на 660 млн рублей за счет федеральных денег

Бюджет Челябинской области пополнился на 659,4 млн рублей за счет дополнительных федеральных средств, соответствующие поправки депутаты одобрили на заседании ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Из этих средств 641,9 млн рублей будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ.

Также 13 млн рублей выделено на приобретение оборудования для челябинского камерного театра.

Согласно поправкам, доходы бюджета составляют 145 млрд руб., расходы - 155,2 млрд руб. Дефицит останется без изменений - 10,2 млрд руб.