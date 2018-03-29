ХК "Автомобилист" проведет закрытие сезона 31 марта, сыграв с болельщиками

В ближайшую субботу, 31 марта, хоккейный клуб "Автомобилист" проведет закрытие сезона, в рамках которого состоятся матч с болельщиками и автограф-сессия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, в 11.00 начнется игра между "Автомобилистом" и командой болельщиков. Матч будет состоять из двух периодов по 20 минут "грязного" времени. А в 13.00 в фойе пройдет автограф-сессия с хоккеистами клуба: Никитой Трямкиным, Евгением Чесалиным, Владимиром Сохатским, Алексеем Василевским, Артемом Гареевым и Анатолием Голышевым. Вход будет свободным со стороны улицы 8 Марта.

Напомним, "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина 12 марта, когда проиграл в шестом матче серии магнитогорскому "Металлургу".