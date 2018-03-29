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Новости
29.03.2018 10:27 Мск (12:27 Екб)
спорт | Свердловская область
ХК "Автомобилист" проведет закрытие сезона 31 марта, сыграв с болельщиками
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хоккей, КХЛ, Автомобилист, Локомотив (2016) | Фото: ХК Автомобилист

В ближайшую субботу, 31 марта, хоккейный клуб "Автомобилист" проведет закрытие сезона, в рамках которого состоятся матч с болельщиками и автограф-сессия.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, в 11.00 начнется игра между "Автомобилистом" и командой болельщиков. Матч будет состоять из двух периодов по 20 минут "грязного" времени. А в 13.00 в фойе пройдет автограф-сессия с хоккеистами клуба: Никитой Трямкиным, Евгением Чесалиным, Владимиром Сохатским, Алексеем Василевским, Артемом Гареевым и Анатолием Голышевым. Вход будет свободным со стороны улицы 8 Марта.

Напомним, "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина 12 марта, когда проиграл в шестом матче серии магнитогорскому "Металлургу".

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29.03.2018 10:27 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2018 09:04 Мск
"Автомобилист" проиграл "Металлургу" шестой матч серии и завершил сезон

Ранее 12.03.2018 10:10 Мск
Шестой матч между "Автомобилистом" и "Металлургом" покажут в екатеринбургском кинотеатре








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ХК "Автомобилист" проведет закрытие сезона 31 марта, сыграв с болельщиками
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