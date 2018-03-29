Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Олега Анофриева, скончавшегося накануне на 88 году жизни в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"С прискорбием узнал о кончине Олега Андреевича Анофриева.

Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком. В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене", - говорится в телеграмме главы государства.

"Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - добавил Путин.

Олег Анофриев - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Он озвучил множество советских мультфильмов, в частности всенародно любимые "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо" и другие.

Как сообщало Накануне.RU, прощание с Олегом Анофриевым пройдет 30 марта в Центральной клинической больнице управления делами президента.