Ким Чен Ын посетит Южную Корею

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посетит Республику Корея 27 апреля. Как передаёт издание The Korea Herald со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения, встреча Ким Чен Ына с его сеульским коллегой Мун Чжэ Ином состоится в селении Пханмунчжом вблизи демаркационной линии.

Ранее межкорейские переговоры на высоком уровне проходили в Пхеньяне 15 июня 2000 г. и 4 октября 2007 г. На северной стороне Пхамунчжома 4 апреля состоится предварительная встреча дипломатов, на которой будут обсуждаться протокол и вопросы безопасности на саммите. В настоящее время для подготовки к встрече в Южной Корее формируется группа экспертов из числа специалистов, ранее занимавшихся вопросами взаимоотношений с КНДР.

Напомним, в ходе олимпийских игр в Пхёнчхан и Сеул приезжал Ким Ён Нам, председатель президиума Верховного народного совета, формально считающийся главой КНДР.