АСВ стало владельцем "Промсвязьбанка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило в собственность более 99,99% акций "Промсвязьбанка", санируемого за счет чредств Фонда консолидации банковского сектора. Братья Ананьевы перестали быть владельцами банка, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение кредитной орагнизации.

В собственности Дмитрия Ананьева, согласно сообщению, осталось 0,00000000105% акций банка.

Напомним, ранее ЦБ сообщило что АСВ приобретет дополнительный выпуск обыкновенных акций банка на сумму 113,4 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому будет "национализирован" проблемный "Промсвязьбанк". Подписанный закон разрешает правительству России принять в казну все обыкновенные акции "Промсвязьбанка" от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд руб.

На базе банка Ананьевых власти планируют создать кредитную организацию для оборонных заказов.