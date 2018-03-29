Жители Академического в Екатеринбурге будут митинговать против вырубки березовой рощи

Академический микрорайон призывает жителей Екатеринбурга прийти на митинг против вырубки березовой рощи.

Как сообщается на сайте территориального общественного самоуправления "Академический", митинг официально согласован.

"Вырубка деревьев является нарушением генерального плана Екатеринбурга. Это беспредел. Не дайте вырубить уважение к себе, мы должны встать и победить. Максимальный репост в соцсетях! Распространяйте объявление везде, где сможете! Приходите сами и приводите друзей", - отмечается в сообщении.

Митинг пройдет в это воскресенье, 1 апреля в 11.00, напротив дома Краснолесья, 49.

Неравнодушные жители Екатеринбурга отправляют письма президенту РФ и в прокуратуру с просьбой помочь отстоять березовую рощу.

Как сообщается на сайте ТОС "Академический", ранее планировались торги по березовой роще, но аукцион не состоялся и землю отдали предприятию "Атомстройкомплекс", которое заключило договор аренды на этот участок. Сейчас вырубка деревьев в роще идет полным ходом.