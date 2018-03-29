Вятрович раскритиковал введение латиницы на Украине

Введение на Украине латиницы может остановить украинизацию страны. Об этом в Facebook написал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, который выступил против этой идеи.

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них", - написал он.

По его мнению, это произойдет, так как кириллический русский алфавит для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

В то же время Вятрович выдвинул и здравый аргумент.

"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - написал он в Twitter.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 27 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обсудить возможное введение на Украине латиницы наряду с кириллицей.