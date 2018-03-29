Очаг менингита в ямальской тундре, где из-за болезни погиб ребенок, локализован

В Ямальском районе среди коренных жителей произошла вспышка менингита, умер один ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

Болезнь распространилась среди коренных жителей новопортовской тундры. Заболели двое взрослых и пятеро детей, которые заразились от восьмого земляка. Пострадавшие с легкими травмами госпитализированы в Ярсалинскую центральную районную больницу.

"Двое детей, у которых тяжелое и среднее течение болезни, госпитализировали в окружную больницу Салехарда. Один ребенок умер. Все заболевшие не были привиты. Очаг локализован", - говорится в официальном ответе окружного управления Роспотребнадзора Накануне.RU.