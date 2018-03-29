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"В тоннеле сломался поезд, на станциях давка": в столичном метро произошел сбой на "салатовой" ветке
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метро вход знак (2007) | Фото: Накануне.RU

В Москве на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены интервалы движения поездов в сторону севера. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
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По предварительным данным, сбой произошел по техническим причинам.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в тоннеле сломался поезд, "все встало". "Движение поездов полностью парализовано, на станциях давка", - предупреждает Mash, советуя избегать поездок по "салатовой" ветке.

Накануне сбой произошел на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Интервалы движения поездов были также увеличены, позже движение вернулось в график.

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29.03.2018 09:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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"В тоннеле сломался поезд, на станциях давка": в столичном метро произошел сбой на "салатовой" ветке
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