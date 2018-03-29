"В тоннеле сломался поезд, на станциях давка": в столичном метро произошел сбой на "салатовой" ветке

В Москве на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены интервалы движения поездов в сторону севера. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

По предварительным данным, сбой произошел по техническим причинам.

Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в тоннеле сломался поезд, "все встало". "Движение поездов полностью парализовано, на станциях давка", - предупреждает Mash, советуя избегать поездок по "салатовой" ветке.

Накануне сбой произошел на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Интервалы движения поездов были также увеличены, позже движение вернулось в график.