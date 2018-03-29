"Инвестиционный потенциал Югры – один из самых высоких в УрФО", - Александр Моисеев

в этот день
29.03.18
10:27
В Екб.12:27
Сразу после выборов автомобилистов ждет рост цен на бензин
Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева
Полиция начала задерживать протестующих против свалки в Коломне
Главное
В СКР назвали маловероятной версию о поджоге в кемеровском ТЦ

Тема дня
Сэр Шувалов под ударом. Британия решила изымать имущество российских элит И если "Кремлевские списки" Трампа пока не привели к ощутимым санкциям против их фигурантов, то в данном случае идет последовательная "охота" на зарубежные активы российской "офшорной аристократии". О дальнейших сценариях развития ситуации в беседе с Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
28.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Вторая холодная война из метафоры превращается в реальность МИД России выразил протест против решения целого ряда стран выслать российских дипломатов. Новая холодная война, о которой давно говорят эксперты, видимо, стала реальностью, признанной едва ли ни официально. Готова ли к ней Россия, и стоит ли ожидать повышения градуса конфронтации? Автор книги "Почему Америка наступает", публицист Андрей Паршев анализирует современное положение России в контексте осложнения отношений с Западом.
29.03.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 437

"Инвестиционный потенциал Югры – один из самых высоких в УрФО", - Александр Моисеев
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

совещание по развитию инвестиционной деятельности, Александр Моисеев (2018) | Фото: myopenugra.ru

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Александр Моисеев оценил инвестиционный потенциал Югры, как один из самых высоких на Урале. Такое заявление он сделал после выездного совещания по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательству, которое прошло вчера в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра "Открытый регион-Югра".
Читайте также:

На совещании инвестиционный уполномоченный призвал представителей бизнеса и власти к активному диалогу.

"Малый и средний бизнес – та среда, которая требует постоянного активного развития, а для этого необходимо создавать соответствующие условия, чтобы именно таким образом происходила диверсификация экономики", - сказал Моисеев.

Малому и среднему бизнесу необходимы действенные меры поддержки для выхода на зарубежные рынки: важно не только предложить эти меры, но и создать механизмы их реализации, отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО.

совещание по развитию инвестиционной деятельности, Александр Моисеев(2018)|Фото: myopenugra.ru

Участники совещания обсудили развитие конкуренции в предпринимательском сообществе, оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Югре и инициативы предпринимательского сообщества.

Александр Моисеев напомнил, что в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов должны принимать участие все.

совещание по развитию инвестиционной деятельности(2018)|Фото: myopenugra.ru

К слову, в прошлом году в Югре было проведено 74 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Общее количество замечаний, накопившихся по итогам этих процедур, составило 338, при этом показатель учтенных замечаний составил более 20%.

"Мы взяли курс на максимально объективный учет всех поступающих инициатив, обращений, заявлений и предложений и считаем это решение оправданным. Необходимо, чтобы деловая среда получила действенный институт по их актуальной реализации", - высказался по последнему вопросу Александр Моисеев.

совещание по развитию инвестиционной деятельности, Роман Генкель(2018)|Фото: myopenugra.ru

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель рассказал, что в регионе осуществляются разносторонние формы поддержки малому и среднему предпринимательству (предоставление различных субсидий, льгот, компенсаций, консультаций, а также земельных участков без торгов), активно работает принцип "одного окна". При этом спикер сообщил о сформированной карте промышленности Югры как дополнительном инструменте развития бизнеса в регионе.

"В Югре инвестиционный потенциал один из самых высоких в УрФО. Здесь в больших объемах инвестиции идут по линии вертикально-интегрированных компаний, - подчеркнул Александр Моисеев после окончания совещания. – В части малого и среднего предпринимательства в Югре отчетливо прослеживается системный подход. Я знаю и вижу, что губернатор Югру Наталья Комарова достаточно активно, в рамках своих полномочий, поддерживает их. Меры, которые она предлагает, предпринимает и регулирует, всегда находят поддержку в деловой среде".

Отметим, что Югра занимает второе место среди субъектов РФ по доли численности открывших собственное дело в общей численности безработных (2,28%). Этому способствует политика окружного правительства, направленная на улучшение инвестиционного климата и регуляторной среды для бизнеса.

Так, в 2017 г. на 73% улучшилась оценка предпринимателями механизмов государственно-частного партнерства, выросла доступность кредитных ресурсов, уменьшилось среднее время получения разрешений на строительство и регистрации прав собственности.

Осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.

Другие новости по темам: инвестиции в югре, хмао, александр моисеев, малый и средний бизнес, предпринимательство, роман генкель
29.03.2018 09:57 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
11:57 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Инвестиционный потенциал Югры – один из самых высоких в УрФО", - Александр Моисеев
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+