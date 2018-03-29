"Инвестиционный потенциал Югры – один из самых высоких в УрФО", - Александр Моисеев

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Александр Моисеев оценил инвестиционный потенциал Югры, как один из самых высоких на Урале. Такое заявление он сделал после выездного совещания по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательству, которое прошло вчера в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра "Открытый регион-Югра".

На совещании инвестиционный уполномоченный призвал представителей бизнеса и власти к активному диалогу.

"Малый и средний бизнес – та среда, которая требует постоянного активного развития, а для этого необходимо создавать соответствующие условия, чтобы именно таким образом происходила диверсификация экономики", - сказал Моисеев.

Малому и среднему бизнесу необходимы действенные меры поддержки для выхода на зарубежные рынки: важно не только предложить эти меры, но и создать механизмы их реализации, отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО.

Участники совещания обсудили развитие конкуренции в предпринимательском сообществе, оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Югре и инициативы предпринимательского сообщества.

Александр Моисеев напомнил, что в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов должны принимать участие все.

К слову, в прошлом году в Югре было проведено 74 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Общее количество замечаний, накопившихся по итогам этих процедур, составило 338, при этом показатель учтенных замечаний составил более 20%.

"Мы взяли курс на максимально объективный учет всех поступающих инициатив, обращений, заявлений и предложений и считаем это решение оправданным. Необходимо, чтобы деловая среда получила действенный институт по их актуальной реализации", - высказался по последнему вопросу Александр Моисеев.

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель рассказал, что в регионе осуществляются разносторонние формы поддержки малому и среднему предпринимательству (предоставление различных субсидий, льгот, компенсаций, консультаций, а также земельных участков без торгов), активно работает принцип "одного окна". При этом спикер сообщил о сформированной карте промышленности Югры как дополнительном инструменте развития бизнеса в регионе.

"В Югре инвестиционный потенциал один из самых высоких в УрФО. Здесь в больших объемах инвестиции идут по линии вертикально-интегрированных компаний, - подчеркнул Александр Моисеев после окончания совещания. – В части малого и среднего предпринимательства в Югре отчетливо прослеживается системный подход. Я знаю и вижу, что губернатор Югру Наталья Комарова достаточно активно, в рамках своих полномочий, поддерживает их. Меры, которые она предлагает, предпринимает и регулирует, всегда находят поддержку в деловой среде".

Отметим, что Югра занимает второе место среди субъектов РФ по доли численности открывших собственное дело в общей численности безработных (2,28%). Этому способствует политика окружного правительства, направленная на улучшение инвестиционного климата и регуляторной среды для бизнеса.

Так, в 2017 г. на 73% улучшилась оценка предпринимателями механизмов государственно-частного партнерства, выросла доступность кредитных ресурсов, уменьшилось среднее время получения разрешений на строительство и регистрации прав собственности.

Осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.