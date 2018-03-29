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СКР возбудил дело после смерти пациента в одной из больниц Екатеринбурга
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело, возбужденное после смерти мужчины, который проходил лечение в одной из больниц города.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7 февраля этого года скончался 35-летний пациент екатеринбургской городской больницы №14. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

"В том числе, допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие медицинская документация, назначена и проводится судебная комплексная медицинская экспертиза в целях выяснения того, насколько полно, правильно, качественно и своевременно мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. По итогам проведения следственных действий будет даваться правовая оценка действиям медицинских работников", - добавили в ведомстве.

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29.03.2018 09:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:54 Екб


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СКР возбудил дело после смерти пациента в одной из больниц Екатеринбурга
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