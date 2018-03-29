Число пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" продолжает расти

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб передает, что еще трое обратились за помощью к медикам.

Количество пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 79 человек.

12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах, 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пока опознаны тела 27 человек.

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