Хоккейный клуб "Югра" планирует перейти в Высшую хоккейную лигу

Хоккейный клуб "Югра" после исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перейдет в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Соответствующее заявление сделал генеральный директор клуба Василий Филипенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Исключение клуба Василий Филипенко назвал печальным событием для клуба и для любителей хоккея в округе. По его словам, клуб не вполне соответствует вектору развития КХЛ, поэтому необходимо "провести работу над собой и взвесить все". При этом гендиректор не исключает возможность возвращения в континентальную лигу.

"Мы сейчас будем готовить документы на участие в ВХЛ. Понимаем, что нельзя оставить наш округ без хоккея и нашей молодежной команде нужно продолжать развиваться. У нас есть определенные идеи для дальнейшего сотрудничества, в том числе и с КХЛ. В моем понимании это только досадное отступление. Но все проходит, у всех бывают победы и поражения. Может быть, через какое-то время мы вернемся в КХЛ", - заявил Василий Филипенко.

Он отметил, что говорить о составе будущей команды пока рано. Изменения в тренерском составе руководитель хоккейного клуба не исключил, отметив, что контракт был до конца сезона. Также Василий Филипенко добавил, что участие в КХЛ требует серьезного финансового обеспечения, в то время как в ВХЛ бюджет значительно меньше.

Ситуацию с клубом также прокомментировал директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин.

"Да, "Югра" исключена из КХЛ, но хочу отметить, что в клубе развита серьезная пирамида: ДЮСШ ХК "Югра", команда МХЛ "Мамонты Югры" и команда мастеров "Югра". Досадно, что КХЛ уходит из нашего округа, но развитие хоккея на этом не останавливается. Мы должны обдумать, каким образом вести дальнейшую работу, но в том, что система функционирует и работает – нет сомнений", - заявил он.

Напомним, в минувшем сезоне ханты-мансийская "Югра" была одним из аутсайдеров чемпионата. В итоге клуб занял последнее место в Восточной конференции.