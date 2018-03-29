Уральское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за прием на работу бывшего судебного пристава

В закрытом уральском городе Лесной предприятие и его руководитель оштрафованы за нарушения при трудоустройстве бывшего пристава.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в ООО "Залесье" на должность специалиста по предотвращению потерь был принят бывший судебный пристав-исполнитель Лесного городского отдела регионального УФССП России. Было установлено, что в нарушение закона директор предприятия при заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим в установленный законом 10-дневный срок не направил письменное уведомление о трудоустройстве прежнему работодателю по последнему месту госслужбы.

По результатам проверки в отношении ООО "Залесье" и его руководителя были возбуждены административные дела. В итоге юридическое лицо и директор оштрафованы на 100 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.