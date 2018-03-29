В ХМАО приняли поправки в закон о капремонте

На состоявшемся в Ханты-Мансийске заседании окружной думы депутаты изменили закон о капремонте, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат от ЛДПР Евгений Марков заявил, что фракция выступает против законопроекта, считая его реализацию "большой авантюрой".

"С экономической точки зрения: из года в год мы не собираем все нужные деньги. Через 5-7 лет мы не сможем сделать капремонт тем, кто стоит в очереди. Фонд капремонта аналогичен тем, судьба которых печальна: "Фонд поколений", "Жилище". Вы прогнозируете ситуацию, которая с учетом отсутствия 100-процентных сборов и инфляции возникнет в 2015-26 гг.?" – спросил Марков.

Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Сергей Эрнст ответил, что "работа идет".

"Мы работаем. Да, есть недобор, но мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию", - заявил Эрнст.

Поправки конкретизируют сроки оплаты взносов на капитальный ремонт до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если иное не предусмотрено соглашением между югорским оператором и собственниками квартир. Кроме того, в случае исключения дома из программы из-за технических ошибок, взносы нужно будет вернуть.

Еще одно новшество: новая редакция документа исключает возвратность взносов, если к моменту наступления в исключенном доме выполнен ремонт общего имущества на сумму уплаченных взносов. Кроме того, норма работает, если на проведение ремонта даны и не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения приняли при 37 "за", и одном – "против".