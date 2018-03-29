Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга почти полмиллиона за то, что лишил ее солнца

Суд решил, что застройщик "Новый город" должен выплатить компенсацию жительнице Екатеринбурга за плохие условия проживания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области, застройщик практически лишил солнца хозяйку квартиры, которая проживает в доме на улице Новгородцевой, 17. Компания построила многоэтажку, заслоняющую от солнца соседний дом.

Кировский районный суд рассмотрел иск женщины и принял решение – взыскать с ООО "Новый город" ущерб в размере 483 тысяч рублей в пользу жителя.

Решение суда еще не вступило в силу. Управление Роспоребнадзора следит за дальнейшим развитием событий