Замначальника МЧС Бурятии заподозрили в получении крупной взятки: он задержан

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ МЧС по республике Бурятия Дмитрия Унагаева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга", - сообщили Накануне.RU в республиканском СКР.

Как уточнили в ведомстве, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС республики.

Сейчас Дмитрий Унагаев задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.