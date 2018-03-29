Югорские депутаты заявили о неверных данных по безработице северо-западной части округа

В рамках заседания думы ХМАО депутаты подняли проблему безработицы в северо-западной части округа, в частности, речь шла о Югорске, Советском и Белоярском районах, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты от ЛДПР упрекнули главу департамента труда и занятости округа Алексея Варлакова в фальсификации данных о количестве безработных на этих территориях. К политиками обратились родные уволенных сотрудников, в частности, "Югорскремстройгаза", которые не могут устроиться на работу.

Депутат Евгений Марков отметил, что официально говорится о 8 тыс. людей, не имеющих места работы, однако есть так называемые "латентные безработные". Такая "скрытая статистика", по словам либерал-демократа, "не позволяет главе государства узнать полную картину о том, сколько людей не имеют работы".

"При этом там такая процедура постановки на биржу труда, что лучше на нее не вставать. Многие безработные не идут. Это и формирует статистику, которая говорит, что у нас безработицы нет. Покажите реальную картину, выполняйте свою работу", - сказал Марков.

Депутат от "Справедливой России" Михаил Сердюк отметил, что лучше подумать о том, как человеку можно получить новое образование и в итоге найти работу.

"У нас все больше зависит от человека и его желания найти работу. Нужно дать людям возможность получить образование и навыки. Речь сейчас не идет о людях, у которых действительно сложная ситуация", - сказал Сердюк.