ЦБ из-за вывода активов отозвал лицензию у самарского банка

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АктивКапитал Банка (Самара), говорится в сообщении регулятора.

"В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами", - сообщает Центробанк.

Информация об этих фактах направлена Банком России в правоохранительные органы

В в банк назначена временная администрация.

АктивКапитал Банк - участник системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе РФ.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц".