"Деньги учреждения": мэрия Екатеринбурга отчиталась за авто, купленное ТЮЗом за 1,4 млн

Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал у себя на странице в Facebook ответ мэрии Екатеринбурга на запросы о приобретении престижного автомобиля за 1,4 млн руб. екатеринбургским театром юного зрителя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из письма следует, что "серый дом" одобрил обновление автопарка в подведомственном учреждении", - пишет Альшевских.

В документе также сказано, что из казны города деньге не выделялись: "источником для финансирования являются средства учреждения, полученные от приносящей доход деятельности".

Ранее парламентарий направил в мэрию города и прокуратуру запросы о целесообразности приобретения дорогостоящей иномарки. После этой информации, директор ТЮЗа Евгения Умникова позвала Альшевских в гости, рассказать о "затратах на старую "Волгу".

Напомним, уход Умниковой из "серого дома" сопровождался чередой скандалов, связанных с повышением платы за детские сады на 40%, а также увольнением директора гимназии №9 Александра Кулагина, против чего высказались сами школьники, родители, общественники и депутаты. Чиновница собиралась пойти на пенсию и заняться скандинавской ходьбой, но возглавила лицей. Спустя год бывшая чиновница неожиданно сменила амплуа и возглавила театр.