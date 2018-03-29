Вена отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на давление Лондона

Посол Великобритании в Вене неоднократно пытался оказать давление на австрийские власти, чтобы вынудить их выслать российских дипломатов, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Австрия категорически отказалась от таких мер, отметила она.

По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога, передает РИА Новости.

Напомним, в знак солидарности с Лондоном уже более 20 государств 26 марта выслали сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.