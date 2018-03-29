Вена отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на давление Лондона

Посол Великобритании в Вене неоднократно пытался оказать давление на австрийские власти, чтобы вынудить их выслать российских дипломатов, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
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Австрия категорически отказалась от таких мер, отметила она.
По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога, передает РИА Новости.
Напомним, в знак солидарности с Лондоном уже более 20 государств 26 марта выслали сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.