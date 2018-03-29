Ямал и НОВАТЭК подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в социальной и образовательной сфере

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.

Подписание документа состоялось в Москве, 28 марта. Глава региона и председатель правления компании договорились о финансовой поддержки предприятием конкретных социальных, образовательных, молодежных проектов.

"Дополнительное соглашение затрагивает многие муниципальные образования округа. Компания помогает по различным направлениям – это и образование, и спорт, и благотворительность, помощь нашим детям. Огромная благодарность за такую поддержку и социальную ответственность", - прокомментировал подписание документа Дмитрий Кобылкин.

В Пуровском районе средства будут направлены на программы обучения и развития одаренных детей, на подготовку специалистов среднего специального образования, на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности школьников, на совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, на финансирование мероприятий в сфере культуры и на защиту интересов и прав коренных народов. Средства пойдут и на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из Надымского района. В Новом Уренгое деньги пойдут на завершение строительных работ детско-юношеской спортивной школы "Контакт". В Ямальском районе поддержку получат студенческие отряды при проведении экологической очистки берега реки Сеяха. Решение социальных вопросов будет поддержано и в Красноселькупском районе.

Также в документе уделяется внимание проектам ассоциации КМНС "Ямал - потомкам", федераций фигурного катания на коньках и хоккея арктического региона, благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО "Ямине", а также российского Центра освоения Арктики.

"НОВАТЭК никогда не забудет помощи и поддержки региона в период своего становления. И мы осознаем, как важно участие компании в социальном развитии территории. Видим, как строятся школы, детские сады, растет качество медицинского обслуживания. Коллектив компании в округе вырос в разы. Важно, чтобы семьи наших работников также получали современные услуги и жили комфортно", - отметил Леонид Михельсон.