СКР попросил помощи у Великобритании в расследовании покушения на Юлию Скрипаль

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру РФ для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз. При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль", - отметила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Скотланд-Ярда сделала выводы о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери.