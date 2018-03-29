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29.03.2018 08:46 Мск (10:46 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
СКР попросил помощи у Великобритании в расследовании покушения на Юлию Скрипаль
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: fast-images.ru

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру РФ для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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"В запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз. При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль", - отметила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Скотланд-Ярда сделала выводы о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери.

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29.03.2018 08:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:46 Екб


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