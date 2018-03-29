Депутаты гордумы Кургана единогласно приняли отчет главы администрации города

В Кургане депутаты городской думы приняли отчет сити-менеджера Андрея Потапова - он отчитался о проделанной работе за 2017 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Потапов, инвестиции сегодня - это главный инструмент развития города, а факторы повышения инвестиционной привлекательности - развитие инфраструктуры и улучшение качества городской среды.

Сити-менеджер рассказал и про ремонты в школах и детсадах, а также про благоустройство территорий.

"Проводилась планомерная работа по сдаче норм ГТО, введены в эксплуатацию 22 спортивные площадки, заменено искусственное покрытие футбольного поля на стадионе ДЮСШ №3. Впервые организован и проведен конкурс на денежное поощрение педагогов и руководителей образовательных организаций, воспитанники которых добились успехов в учебе, спорте и творчестве. В целях омоложения кадров 46 молодым специалистам, работающим в образовательных организациях, выплачены единовременные денежные пособия. Планируется проработать вопрос об ипотечном кредитовании молодых специалистов совместно с правительством Курганской области и областным департаментом образования и науки", - отметил Андрей Потапов.