Пермяки призывают присоединиться к бойкоту торговых центров в память о трагедии в Кемерово

Жители Пермского края распространяют в социальных сетях призывы бойкотировать торговые центры и отказаться от их посещения 31 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни", - говорится в тексте сообщения. Также пермяки требуют провести учебную эвакуацию в торговых центрах с участием СМИ и общественности. Некоторые пермяки уже начали собственные проверки торговых центров.

Отметим, что призывы бойкотировать торговые центры звучат повсеместно, во всех городах России.