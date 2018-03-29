Кемеровчане проголосовали за создание сквера на месте сгоревшей "Зимней вишни"

Кемеровчане предлагают сделать сквер на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".

Более 25 тысяч человек высказались за эту идею, сообщил "Интерфаксу" мэр Кемерова Илья Середюк. Он пояснил, что вчера запустил опрос среди кемеровчан.

"Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено - там сердце будет ломить при входе", - подчеркнул мэр.

Середюк отметил, что в сквере планируется сделать аллею, в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможности установки мемориала.

"Поскольку земельный участок и здание находится в собственности частных лиц, нам необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника к сносу здания", - сказал градоначальник.

Он отметил, что для этого в здании уже работают технические специалисты, которые обследуют его и предоставят властям заключение, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

"Это даст нам возможность в судебном порядке обязывать собственника к сносу. Либо мы это будем делать сами, с возложением затрат на собственника. Мы эту ситуации не хотим надолго растягивать, нельзя допустить возникновения угрозы обрушения", - пояснил мэр.

Ранее уже сообщалось, что ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, снесут. Соответствующее проектное решение по сносу сгоревшего здания поручил подготовить глава МЧС Владимир Пучков.