Арестованы югорские полицейские, которым вменяют "крышевание" торговли контрафактным спиртным

Избрана мера пресечения двум югорским высокопоставленным силовикам, которые попали под "уголовку" по подозрению в кураторстве незаконного бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

Оба полицейских арестованы. Расследование дела продолжается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, начальник Нефтеюганского городского отдела полиции Николай Плаксин и глава отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ, организации применения административного законодательства окружного управления МВД Роман Недыба, предположительно, брали взятки в 2016-17 гг. Притом не только деньгами, но и имуществом и услугами. В их кабинетах и квартирах прошли обыски.