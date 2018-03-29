В Зауралье на федеральной трассе "Иртыш" в аварии пострадали четыре человека

В аварии в Шумихинском районе пострадали 4 человека.

ДТП произошло 28 марта в 19.30 на 125 км трассы "Иртыш", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

35-летний житель Челябинска на "ГАЗели" превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в "Опель" под управлением 47-летнего мужчины.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля, а так же пассажиры данного автомобиля - 44-летняя женщина и 41-летний мужчина получили травмы. Травмы также получил водитель "ГАЗели", - добавили в ГИБДД.