В Зауралье на федеральной трассе "Иртыш" в аварии пострадали четыре человека

В аварии в Шумихинском районе пострадали 4 человека.
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ДТП произошло 28 марта в 19.30 на 125 км трассы "Иртыш", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.
35-летний житель Челябинска на "ГАЗели" превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в "Опель" под управлением 47-летнего мужчины.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля, а так же пассажиры данного автомобиля - 44-летняя женщина и 41-летний мужчина получили травмы. Травмы также получил водитель "ГАЗели", - добавили в ГИБДД.