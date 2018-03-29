Прокуратура проверит жалобы жителей Кемерово на полицию и МЧС

Прокуратура проведет проверку информации жителей Кемерово о том, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Напомним, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие пять близких родственников при пожаре в торговом центре, обратились в прокуратуру города с жалобой на действия пожарных и спасателей, а также полиции. По словам главы семьи, заявление было принято и подобные обращения подала еще одна семья.

"Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, по официальным данным, при пожаре в Кемерово погибли 64 человека.