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от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
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Новости
29.03.2018 08:03 Мск (10:03 Екб)
политика
СМИ: Великобритания может запретить продажу российских евробондов на бирже Лондона
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Тереза Мэй, (2016) | Фото: AP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена рассмотреть предложение о введении запрета на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на фондовом рынке британской столицы.

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Guardian сообщает, что продажи "способствуют развитию российской экономики": клиринговые палаты Лондона помогли находящемуся под санкциями российскому банку продать евробонды на сумму $4 млрд для обеспечения суверенного долга России. При этом половина из них была реализована на лондонском фондовом рынке.

В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и ЕС существуют "лазейки", позволяющие находящимися под санкциями российским банкам действовать на европейских финансовых рынках.

Издание пишет, что глава комитета по международным дела палаты общин британского парламента Том Тугендхат на минувшей неделе уже трижды выступал с предложением о том, чтобы существующие "лазейки" закрыть.

Тереза Мэй,(2016)|Фото: AP

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон нашел эти предложения "интересными".

Как сообщало Накануне.RU, 4 марта полицейские объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали мужчина и женщина. Ими оказались Сергей Скрипаль и его дочь. Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва. Москва все обвинения отрицает, отмечая, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

В знак солидарности с Лондоном более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.

Ранее сегодня стало известно, что к жесту солидарности с Великобританией присоединились также Люксембург и Мальта.

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29.03.2018 08:03 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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СМИ: Великобритания может запретить продажу российских евробондов на бирже Лондона
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