Выпрыгнувшего из окна ТЦ "Зимняя вишня" 11-летнего мальчика переводят из реанимации

11-летнего Сергея Москаленко, пострадавшего при падении из окна торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" во время пожара, переводят из реанимации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Областной детской клинической больницы.

"Состояние ребенка на данный момент оценивается как средней степени тяжести с явной положительной динамикой. В реанимационной поддержке пациент больше не нуждается и готов к переводу в отделение общей хирургии, где будет находиться вместе с бабушкой", - сказали в больнице.

Родители и младшая сестра мальчика погибли на пожаре 25 марта. Местные СМИ пишут, что находящийся в реанимации кемеровчанин еще не знает о гибели родных. Психологи планируют сообщить ему об этом после перевода в общую палату.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что у ребенка - самое тяжелое состояние из всех пострадавших. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму - травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости.