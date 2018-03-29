В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Карнавал"

В Екатеринбурге сегодня в 9.20 утра эвакуировали торгово-развлекательный центр "Карнавал". Об этом в социальной сети сообщила сотрудница одного из магазинов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"ТРЦ Карнавал 9.20 эвакуация! Я сотрудник, пошла в Ашан за едой, не успела взять куртку, выставили на улицу", - пишет девушка.

Как сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах никаких нет.

Напомним, что, из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров. Прокуратура Свердловской области приступила к проверкам 27 марта, первым проверили ТРЦ "Гринвич".