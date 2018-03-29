Челябинская область получит 50 млн рублей на ремонт домов культуры

В Челябинской области в 2018 году обновят 28 домов культуры. На эти цели регион получит около 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

В рамках проекта "Культура малой родины" будут обновлены 28 домов культуры на сумму 49 млн 963 тыс. рублей, в том числе в 16-и учреждениях планируются ремонтные работы, в 12-и – обновление материально-технической базы. В числе популярных видов работ по-прежнему остается ремонт кровли и фасада.

Также будут выделены средства на обновление репертуара и укрепление материально-технической базы в театрах "Омнибус" (Златоуст), "Золотой петушок" (Озерск), "Наш дом" (Озерск) и "Вымысел" (Верхний Уфалей) в размере более 22,7 млн рублей.

Кроме того, финансовую поддержку получат и детские театры, в числе которых - Челябинский государственный драматический молодежный театр, Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского и Магнитогорский театр кукол "Буратино". На эти цели будет направлено 5 млн 803 тыс. рублей.