Здание Петровского приюта в Екатеринбурге отдали медколледжу

В Екатеринбурге здание Петровского приюта, которое находится на улице Крылова, 2, передали в собственность областного медицинского колледжа, сообщили Накануне.RU в Мингосимущества Свердловской области.

Раньше в этом здании находилось Управление миграционной службы, а сейчас помещение не используется, но находится в удовлетворительном состоянии. "С целью ликвидации дефицита помещений, требуемых для осуществления учебного процесса" здание решили передать медколледжу. К тому же, оно располагается недалеко от общежития, где проживают учащиеся, в том числе инвалиды по зрению.

Сейчас в здании планируют разместить филиал Свердловского областного музея истории медицины.

Отметим, что "Здание бывшего Петровского приюта" имеет статус объекта культурного наследия.