В правительстве Пермского края чиновников будут проверять на детекторе лжи

Власти Пермского края прокомментировали покупку полиграфического комплекса. Как сообщили в аппарате правительства, на детекторе лжи будут проверять сотрудников, должность которых имеет высокую степень коррупционного риска, передает корреспондент Накануне.RU.

Все проверки будут проходить на добровольной основе.

Напомним, правительство Пермского края объявило электронный аукцион на покупку детектора лжи.

Начальная цена контракта составляет 853 тыс. руб. Как следует из технического задания,полиграфический комплекс включает в себя компьютерный полиграф, мобильный видео комплекс к полиграфу, специализированное кресло для тестируемого на полиграфе, чехол для кресла. Сам полиграф должен включать различные датчики: дыхания, артериального давления, мимики, двигательной активности.

Торги состоятся 13 апреля.