В Магнитогорске предпринимательницу оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам

В Магнитогорске директора фирмы "Аква-Вита", которая занимается производством питьевой воды, оштрафовали на 20 тыс. рублей за невыплату зарплаты сотрудникам, прекратив в ее отношении уголовное дело.

Установлено, что с января 2016 года по февраль 2017 года женщина не выплатила 18 работникам 980 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"С учетом данных о личности подсудимой, совершения преступления небольшой тяжести впервые, отсутствия судимости, возмещения в полной объеме ущерба путем погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками, она освобождена от уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.