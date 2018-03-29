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28.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
29.03.2018 07:50 Мск (09:50 Екб)
политика | В России
Недельная инфляция в России составила 0,1%
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Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Недельная инфляция в России составила 0,1%. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,3% с начала горда - на 0,8%, сообщил Росстат. Вместе с тем годовая инфляция увеличилась до 2,3% с 2,2% на предыдущей неделе и на конец февраля, передает корреспондент Накануне.RU.
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За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,8%, сахар – на 0,9%, пшено – на 0,7%, соль – на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,3%, свинина, куры, карамель – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную – 5,5%, картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки – 1,3-3,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Другие новости по темам: инфляция, недельная инфляция, рост цен, Росстат
29.03.2018 07:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб


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Недельная инфляция в России составила 0,1%
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