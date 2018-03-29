Недельная инфляция в России составила 0,1%. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,3% с начала горда - на 0,8%, сообщил Росстат. Вместе с тем годовая инфляция увеличилась до 2,3% с 2,2% на предыдущей неделе и на конец февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,8%, сахар – на 0,9%, пшено – на 0,7%, соль – на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,3%, свинина, куры, карамель – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную – 5,5%, картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки – 1,3-3,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.