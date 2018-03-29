В МИД отреагировали на невыдачу виз США российским борцам

Россия считает грубым нарушением обязательств отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной РФ по вольной борьбе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала", - говорится в заявлении Захаровой.

"Хотели бы еще раз напомнить, что решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран, принимали прошлым летом не мы, а именно в Вашингтоне", - отметила она.

"Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты - мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", - говорится в сообщении.

Как отметила Захарова, невыдача виз российским спортсменам является грубым нарушением со стороны США своих обязательств как государства, проводящего у себя международные соревнования. "Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно", - добавила она, отметив, что речь идет об открытой дискриминации команды одной из стран-участниц.

В МИД РФ рассчитывают, что в мировом спортивном движении обратят внимание на этот факт.

Напомним, в прошлом году РФ в ответ на новые санкции США сократила количество американских дипломатов в стране.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что теперь "русским придется ждать неделями, если не месяцами, чтобы получить визы в США".