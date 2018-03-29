Трейдеры предупредили о росте цен на бензин из-за сокращения поставок

Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами сообщила о иске роста цен на бензин из-за сокращения поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний.

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28 марта оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 г. На московских площадках цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта на оптовом рынке АИ-92 подорожал на 7,84%, с начала года — на 8,84%, а АИ-95 – на 9,53% и на 11,96% соответственно, пишет РБК.

Трейдеры уверены, что нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок, что связано с увеличением стоимости экспортных поставок, в том числе из-за роста цен на нефть. Если тенденция продолжится, через три месяца цены на заправках вырастут до 5 руб. не литр, а независимые АЗС перестанут продавать топливо, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании "Солид-товарные рынки" Илья Мороз.

Нефтяные компании заверяют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. Как сообщало Накануне.RU, ФАС России выдала предостережение "Сургутнефтегазу" из-за экспорта бензина: по данным СПбМТСБ, в феврале 2018 г. по сравнению к январю 2018 г. "Сургутнефтегаз" снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на 13%.