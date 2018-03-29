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от издателя  |  комментариев: 23


Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
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Новости
29.03.2018 07:41 Мск (09:41 Екб)
экономика
Трейдеры предупредили о росте цен на бензин из-за сокращения поставок
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бензин заправка (2012) | Фото:

Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами сообщила о иске роста цен на бензин из-за сокращения поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний.
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28 марта оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 г. На московских площадках цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта на оптовом рынке АИ-92 подорожал на 7,84%, с начала года — на 8,84%, а АИ-95 – на 9,53% и на 11,96% соответственно, пишет РБК.

Трейдеры уверены, что нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок, что связано с увеличением стоимости экспортных поставок, в том числе из-за роста цен на нефть. Если тенденция продолжится, через три месяца цены на заправках вырастут до 5 руб. не литр, а независимые АЗС перестанут продавать топливо, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании "Солид-товарные рынки" Илья Мороз.

Нефтяные компании заверяют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. Как сообщало Накануне.RU, ФАС России выдала предостережение "Сургутнефтегазу" из-за экспорта бензина: по данным СПбМТСБ, в феврале 2018 г. по сравнению к январю 2018 г. "Сургутнефтегаз" снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на 13%.

Другие новости по темам: рост цен на бензин, нефтяные компании, экспорт нефти, АЗС
29.03.2018 07:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:41 Екб


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Трейдеры предупредили о росте цен на бензин из-за сокращения поставок
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