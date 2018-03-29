"У этого человека нет ничего святого": Кадыров готов найти украинского пранкера Вольнова, звонившего в морги Кемерово

Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов. Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Напомним, Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит сотрудникам моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. Сообщалось, что пранкер будет объявлен в розыск.

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", - цитирует Умарова РИА Новости.

При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими.

"У этого человека нет ничего святого. Все наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", - добавил чеченский министр.

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