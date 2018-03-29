СМИ: Показательная отставка Тулеева не планируется

Решение Кремля об уходе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева со своего поста, которое было принято еще до трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", остается в силе, но его показательная отставка в ближайшее время не планируется.

Об этом рассказали два близких к администрации президента источника РБК. "Сейчас он [Тулеев] остается на своем месте", — сказал один из собеседников. Если отставить главу Кемеровской области по горячим следам, после пожара, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, поясняет другой близкий к Кремлю источник. "Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок", — говорит собеседник.

Еще одна причина, по которой показательной отставки Тулеева не планируется, заключается в том, что "у него много заслуг", добавляет один из источников. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник.

Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщил один из близких к Кремлю собеседников. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Тулеев записал видеообращение в связи с пожаром в "Зимней вишне".