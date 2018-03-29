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Куйвашев дал ряд поручений в связи с подготовкой к тестовым матчам на "Екатеринбург Арене"
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Екатеринбург-Арена центральный стадион (2017) | Фото:Центр общественных связей Группы Синара

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального оперативного штаба по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года дал ряд поручений, связанных с проведением тестовых матчей на "Екатеринбург Арене".
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Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, три "пилотных" матча позволят комплексно подойти к вопросу оценки готовности, уровня и эффективности взаимодействия всех систем и служб стадиона. "Такое тестирование дает нам возможность своевременно выявить и устранить все недочеты, чтобы обеспечить безупречную и слаженную работу всех элементов системы к чемпионату", — сказал Куйвашев.

Он назвал тестовые матчи "генеральной репетицией главных футбольных баталий".

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков попросил членов оперативного штаба при проведении первых матчей на стадионе Екатеринбурге также обратить особое внимание еще на несколько вопросов, в числе которых — обеспечение входа и выхода зрителей с территории "Екатеринбург Арены" после окончания игр и максимальную доброжелательность сотрудников всех задействованных служб.

Куйвашев подчеркнул, что стадион "Екатеринбург Арена" значительно изменился с точки зрения логистики. Изменения коснулись и формирования зрительских потоков.

Также губернатор заострил внимание на необходимости выстраивания эффективного взаимодействия между всеми службами арены: контролерами-распорядителями, сотрудниками службы безопасности, стюардами, волонтерами, которые за время проведения тестовых матчей должны проверить и максимально нарастить свои компетенции.

Как ранее сообщало Накануне.RU, временные трибуны, которые установили на "Екатеринбург-Арене", уберут к концу 2018 года.

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29.03.2018 05:16 Мск | Денис Линов
07:16 Екб


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Дополнительные трибуны уберут с "Екатеринбург-Арены" до конца 2018 года








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Куйвашев дал ряд поручений в связи с подготовкой к тестовым матчам на "Екатеринбург Арене"
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