На Урале предъявили обвинение двум братьям за убийство таксиста

В Туринске двум братьям 1991 и 1993 годов рождения предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем, разбое и убийстве таксиста.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, утром 5 марта 2018 года на обочине автодороги Туринск - Кальтюкова было обнаружено тело местного жителя, 1955 года рождения, который работал в фирме такси. У мужчины при осмотре были обнаружены колото-резаные раны. Об обнаружении убитого стало известно после того, как таксист уехал на очередной вызов и затем перестал выходить на связь с диспетчером.

Подозреваемые были задержаны по "горячим следам". Подозреваемые братья сознались в преступлении, и сообщили, что в ночь на 5 марта, находясь в состоянии опьянения, заказали поездку на такси от Туринска до деревни Кальтюкова, при этом решили убить таксиста, чтобы завладеть его имуществом и деньгами, а также покататься на машине.

Во время поездки злоумышленники попросили водителя остановиться под предлогом того, что одному из них стало плохо, и в это время один злоумышленник нанёс потерпевшему кухонным ножом несколько ранений, а второй - избил пострадавшего руками и ногами. В результате таксист скончался на месте.

После этого злоумышленники похитили у него около 1 тыс. руб. и личные документы, оставили тело убитого в канаве у дороги, а сами поехали кататься.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.