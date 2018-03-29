Ассанжа оставили без связи из-за "дела Скрипаля"

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который вынужден жить в посольстве Эквадора в Лондоне в течение 5,5 лет, лишили связи с внешним миром.

Как говорится в заявлении эквадорского правительства, журналисту отключили всю связь "из-за нарушения письменного обещания, данного в конце 2017 года". Оно обязывало основателя WikiLeaks не писать сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран. Сторонники Ассанжа уже призвали собраться возле посольства, чтобы заставить эквадорскую сторону восстановить ему доступ в Сеть, сообщает Lenta.ru.

27 марта Ассанж написал на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов союзниками Великобритании с подачи премьер-министра Терезы Мэй по "делу Скрипаля" - пример "плохой дипломатии". Основатель сайта разоблачений посчитал все доказательства по делу косвенными.