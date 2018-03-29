Визит Ким Чен Ына в Китай принесет КНДР усиление экономического сотрудничества - эксперт

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на состоявшейся В Пекине встрече с председателям КНР Си Цзиньпином, скорее всего, добился обещаний усилить экономическое сотрудничество по направлениям, не подпадающим под санкции СБ ООН.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Людмила Захарова. "Полагаю, что итог визита именно в этом. Без обещаний какого-то экономического сотрудничества, и, возможно даже экономической помощи, возможно неофициальной, о которой широкое мировое сообщество не узнает, Ким Чен Ын не поехал бы в Пекин. Полагаю, что свои "премиальные" Северная Корея получит", - заявила эксперт.

По ее оценке, атмосфера китайско-северокорейской встречи говорила в пользу сохранения и поддержания отношений между Пекином и Пхеньяном. "Главный интерес для Пхеньяна - экономическое сотрудничество. На Китай приходится 90% северокорейской внешней торговли. Поэтому главный интерес был экономический. Без обещания экономических выгод Ким Чен Ын никуда бы не поехал", - подчеркнула Захарова, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта.